ГМС: В Украине уже оформлено 3,2 млн биометрических загранпаспортов, к концу 2017 года ожидается преодоление отметки в 5 млн «документов для безвиза»

В Государственной миграционной службе Украины сообщили, что по состоянию на сегодняшний день (19 апреля 2017 года) украинцы успели оформить свыше 3,2 млн биометрических загранпаспортов. При этом к концу текущего года ожидается оформление еще как минимум 2 млн паспортов, что позволит преодолеть психологическую отметку в 5 млн документов нового типа.

Председатель Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк отметил, что в целом показатели текущего года примерно на 15% превышают результаты 2016 года.

«Количество оформленных биометрических паспортов составило 3 млн 240 тыс. 705 штук, при этом Государственная миграционная служба оформила более 3 млн таких документов, а еще 145 тыс. паспортов оформили посольства Украины за рубежом» — отметил председатель Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк.

Для того, чтобы удовлетворить растущий спрос, миграционная служба уже запланировала закупку еще 230 рабочих станций для выдачи паспортов, и указывает на необходимость закупки еще как минимум 470 таких устройств. При этом количество подразделений, которые оформляют биометрические документы, увеличено с 330 в 2016 году до почти 600 на данный момент. К процессу выдачи биометрических документов подключились еще 18 центров предоставления административных услуг, в ближайшем времени к ним присоединятся 10 ЦПАП в Киеве, 2 в Харкове, а также в Днепре и других крупных городах.

Напомним, что ранее Государственная миграционная служба прогнозировала, что к моменту начала действия безвизового режима со странами ЕС, на руках у украинцев будет более 3,5 млн биометрических загранпаспортов (ожидается, что «безвиз» заработает 20 июня 2017 года). Однако с учетом высоких темпов выдачи документов (10-12 тыс. паспортов в день и 600 тыс. выданных «биопаспортов» с 10 февраля по 19 апреля), данная оценка вполне может быть превышена.

Отметим, что сегодня МВД Украины сообщило о возобновлении работы трех крупнейших паспортных сервисов Киева, которые не работали из-за отключения защищенных каналов связи. Также ожидается, что паспортные сервисы в областных центрах страны возобновят свою работу в ближайшие дни.

Источник: МВД Украины