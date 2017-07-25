Godox анонсировала многофункциональную внешнюю фотовспышку для смартфонов

Godox анонсировала многофункциональную внешнюю фотовспышку для смартфонов

Компания Godox анонсировала выпуск внешней вспышки для смартфонов, получившей название Godox A1. Такое устройство позволит существенно улучшить качество мобильной съёмки.

Во-первых, Godox A1 обеспечивает более высокую яркость подсветки по сравнению со встроенной вспышкой смартфона. Во-вторых, новинку можно использовать отдельно от смартфона и подсветить объект съёмки с другой стороны, что позволит придать объём снимку. В-третьих, анонсированную модель можно использовать в качестве постоянного внешнего света при записи видео, что также позволит придать объём сцене. Наконец, устройство может использоваться в качестве трансмиттера для другой внешней вспышки Godox. Таким образом, у владельцев смартфонов появляется возможность делать снимки с несколькими источниками, что позволит создавать более творческие снимки.

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Пока что производитель не торопится делиться техническими характеристиками устройства. Известно лишь, что в Godox A1 используется вспышка и три LED лампы для освещения, а для связи с другими внешними вспышками Godox используется радиоканал с частотой 2,4 ГГц. Информация о сроках начала продаж и цене внешней вспышки для смартфонов Godox A1 пока не сообщается.

Источник: Facebook