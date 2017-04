GOG и Deep Silver бесплатно раздают Saints Row 2

Ближайшие примерно 48 часов компания Deep Silver и площадка цифровой дистрибуции GOG предлагают получить абсолютно бесплатно лицензионную копию Saints Row 2. Игра от создателей Summoner, Red Faction Punisher и Descent:Free Space, представляет собой экшен с элементами гонок и аркады с открытым миром и массой возможностей по кастомизации персонажа и его быта.

Действия происходят в вымышленном городе Стилуотер (Stilwater). Главный герой сбегает из тюремного заключения, чтобы восстановить свою банду «Святые с 3-й улицы». В отличие от серии GTA, вы можете делать со своим главным героем всё, что душа пожелает: по ходу игры можно менять пол, расу, телосложение, внешность героя в специальной пластической хирургии; сменить жилище или приобрести тот или иной магазин, приносящий прибыль. Также в игре можно и нужно хулиганить, подрабатывать и вытворять различные трюки, зарабатывая авторитет, необходимый для выполнения миссий. Дополнительно присутствует кооператив до 2-х игроков и многопользовательский режим. Текущая версия содержит все новые транспортные средства, инструменты кастомизации и «игрушки».

Получить Saints Row 2 можно в течение ближайших 2-х дней на страничке проекта в магазине GOG.

Оригинальный Saints Row 2 был выпущен в 2009 году на ПК, данная версия GOG работает на всех актуальных операционных системах Windows ХР, Vista, 7, 8 и 10.

Отметим, что мультиплеер доступен только через локальную сеть.

Не то. чтобы это действительно имело значение, но на всякий случай укажем требования игры к ПК:

Recommended system requirements

Windows:

Processor: 3.2 GHz Intel Dual-Core Pentium IV or equivalent or AMD Dual-Core Athlon XP or equivalent

Memory: 2 GB system RAM

Graphics: 256MB 3D graphics card with Shader Model 3.0 support (i.e. 8800 NVidia card or better, ATI HD3850 card or better)

DirectX Version: DirectX 9.0c

Sound: DirectX 9.0c compatible 16-bit sound card

Hard Drive: 15 GB of Hard Drive Space

Display: DirectX compatible display capable of 640×480 in 16-bit color

Источник: Good Old Games