Голосовой помощник Microsoft Cortana пропишется на экране блокировки Android

Недавно корпорация обновила интерфейс Cortana для Android, но останавливаться на этом не намерена. В дальнейшем планируется ещё более глубоко интегрировать своего виртуального ассистента в конкурирующую мобильную ОС.

В частности, в компании в настоящее время тестируется возможность доступа к Cortana непосредственно с экрана блокировки Android. Эта возможность появилась в новой версии приложения. После его установки приложение спросит о необходимости активации Cortana на экране блокировки. После этого в нижней части экрана появится логотип Cortana, и пользователь сможет осуществлять вызов виртуального ассистента при помощи обычного свайпа влево или вправо. А уже из панели Cortana можно просмотреть уведомления или сделать запрос.

Однако отмечается, что при таком способе вызова не требуется разблокировка смартфона. Таким образом, теоретически, любой посторонний сможет получить доступ к данным пользователя без разблокировки устройства. Вероятно, в дальнейшем Microsoft доработает аспекты безопасности. Внедрённый на экран блокировки вызов Cortana не замещает существующий экран и может использоваться совместно с ним.

Источник: mspoweruser