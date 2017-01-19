Голосовой помощник Microsoft Cortana пропишется на экране блокировки Android

Голосовой помощник Microsoft Cortana пропишется на экране блокировки Android

Недавно корпорация обновила интерфейс Cortana для Android, но останавливаться на этом не намерена. В дальнейшем планируется ещё более глубоко интегрировать своего виртуального ассистента в конкурирующую мобильную ОС.

В частности, в компании в настоящее время тестируется возможность доступа к Cortana непосредственно с экрана блокировки Android. Эта возможность появилась в новой версии приложения. После его установки приложение спросит о необходимости активации Cortana на экране блокировки. После этого в нижней части экрана появится логотип Cortana, и пользователь сможет осуществлять вызов виртуального ассистента при помощи обычного свайпа влево или вправо. А уже из панели Cortana можно просмотреть уведомления или сделать запрос.

Однако отмечается, что при таком способе вызова не требуется разблокировка смартфона. Таким образом, теоретически, любой посторонний сможет получить доступ к данным пользователя без разблокировки устройства. Вероятно, в дальнейшем Microsoft доработает аспекты безопасности. Внедрённый на экран блокировки вызов Cortana не замещает существующий экран и может использоваться совместно с ним.

Источник: mspoweruser

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