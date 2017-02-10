Голосовой помощник Microsoft Cortana теперь может напоминать об обещаниях, сделанных через электронную почту

Голосовой помощник Microsoft Cortana теперь может напоминать об обещаниях, сделанных через электронную почту

Специалисты Microsoft реализовали новую функцию для виртуального ассистента Cortana. Теперь он может напоминать об обещаниях, сделанных в сообщениях электронной почты.

Данная функция основана на технологии машинного обучения. Она анализирует электронную переписку пользователя и находит фразы, которые могут выражать обещания и обязательства. Например, пользователь может написать в письме что-то в духе: «Я отправлю отчёт завтра». Затем пользователь получит уведомление от Cortana, в котором содержится указанное обещание отправить отчёт. Напоминание можно отложить или же отметить задачу как выполненную.

Пока что новая функция доступна лишь для операционной системы Windows 10 в США. Также в ближайшие недели она будет внедрена в приложения для Android и iOS. Функция напоминаний об обещаниях работает совместно с сервисами Outlook.com и Office 365. Поддержка сторонних почтовых сервисов, например, Gmail, будет добавлена в будущем.

Источник: nextpowerup

  • Компания Microsoft подхватила моду на виртуальных помощников в 2014 году, представив Cortana вместе с релизом мобильной операционной системы Windows Phone
  • В 2015 году Cortana появилась на Windows 10, уже тогда в Microsoft решили сосредоточиться на развитии единой платформы для компьютеров, ноутбуков, планшетов и смартфонов. Таким образом, превращение Cortana в универсального помощника, доступного на всех экранах, было сильным ходом.
  • У Microsoft большие планы по развитию Cortana, в компании планируют перенести виртуального помощника на бытовую электронику. Таким образом, его можно будет использовать в холодильнике и даже в тостере.
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