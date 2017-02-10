Голосовой помощник Microsoft Cortana теперь может напоминать об обещаниях, сделанных через электронную почту
Специалисты Microsoft реализовали новую функцию для виртуального ассистента Cortana. Теперь он может напоминать об обещаниях, сделанных в сообщениях электронной почты.
Данная функция основана на технологии машинного обучения. Она анализирует электронную переписку пользователя и находит фразы, которые могут выражать обещания и обязательства. Например, пользователь может написать в письме что-то в духе: «Я отправлю отчёт завтра». Затем пользователь получит уведомление от Cortana, в котором содержится указанное обещание отправить отчёт. Напоминание можно отложить или же отметить задачу как выполненную.
Пока что новая функция доступна лишь для операционной системы Windows 10 в США. Также в ближайшие недели она будет внедрена в приложения для Android и iOS. Функция напоминаний об обещаниях работает совместно с сервисами Outlook.com и Office 365. Поддержка сторонних почтовых сервисов, например, Gmail, будет добавлена в будущем.
Источник: nextpowerup
- Компания Microsoft подхватила моду на виртуальных помощников в 2014 году, представив Cortana вместе с релизом мобильной операционной системы Windows Phone
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- В 2015 году Cortana появилась на Windows 10, уже тогда в Microsoft решили сосредоточиться на развитии единой платформы для компьютеров, ноутбуков, планшетов и смартфонов. Таким образом, превращение Cortana в универсального помощника, доступного на всех экранах, было сильным ходом.
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- У Microsoft большие планы по развитию Cortana, в компании планируют перенести виртуального помощника на бытовую электронику. Таким образом, его можно будет использовать в холодильнике и даже в тостере.