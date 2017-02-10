Голосовой помощник Microsoft Cortana теперь может напоминать об обещаниях, сделанных через электронную почту

Специалисты Microsoft реализовали новую функцию для виртуального ассистента Cortana. Теперь он может напоминать об обещаниях, сделанных в сообщениях электронной почты.

Данная функция основана на технологии машинного обучения. Она анализирует электронную переписку пользователя и находит фразы, которые могут выражать обещания и обязательства. Например, пользователь может написать в письме что-то в духе: «Я отправлю отчёт завтра». Затем пользователь получит уведомление от Cortana, в котором содержится указанное обещание отправить отчёт. Напоминание можно отложить или же отметить задачу как выполненную.

Пока что новая функция доступна лишь для операционной системы Windows 10 в США. Также в ближайшие недели она будет внедрена в приложения для Android и iOS. Функция напоминаний об обещаниях работает совместно с сервисами Outlook.com и Office 365. Поддержка сторонних почтовых сервисов, например, Gmail, будет добавлена в будущем.

Источник: nextpowerup