Голосовой помощник Samsung Bixby стал доступен более чем в 200 странах мира, но пока понимает лишь два языка

Компания Samsung сообщила о том, что ее голосовой помощник Samsung Bixby стал доступен более чем в 200 странах мира, предоставив миллионам пользователей новый, более эффективный способ взаимодействия со своими смартфонами.

С момента запуска в июле Samsung Bixby был доступен только в США и Южной Корее, но преимуществами голосового помощника южнокорейского гиганта могут воспользоваться жители Великобритании, Австралии, Канады, Южной Африки и многих других стран. Пока что Bixby понимает лишь два языка: родной корейский и английский. Samsung обещает добавить поддержу новых языков «в будущем», но каких языков и когда конкретно – пока не уточняется.

Samsung Bixby выделяется на фоне конкурентов рядом особенностей. По словам разработчика, он поминает «естественную речь», то есть, общаться с ним можно легко и непринужденно, как с живым человеком, не подбирая специальные команды. К примеру, если снять на камеру смартфона фото, а затем произнести фразу send the picture just taken to Mom (отправь только что снятое фото маме), то Bixby все сделает правильно. То есть, возьмет нужное фото и отправит его именно вашей маме. Голосовой помощник понимает достаточно сложные команды с использованием нескольких приложений одновременно и благодаря тесной интеграции с другим ПО и сервисами доступ к нему можно получить в любой момент вне зависимости от запущенного в момент обращения приложения. То есть, можно уменьшить яркость экрана до комфортного уровня при чтении, к примеру, новостной ленты Facebook.

Еще один пример продвинутых возможностей Bixby – достаточно произнести фразу Good Night, чтобы «активировать режим «не беспокоить», установить будильник на 6 утра и включить фильтр синего цвета».

К тому же, Bixby обладает способностью к самообучению. То есть, с каждым днем помощник будет становиться умнее и лучше справляться с различными задачами.

Остается добавить, что у нынешних флагманских смартфонов Galaxy S8 и S8+ есть даже специальная физическая кнопка для вызова ассистента, вдобавок к голосовой активации командой Hi, Bixby. Смартфон Galaxy Note8, который представят уже завтра, тоже должен получить такую кнопку на боковой грани.

У компании Samsung большие планы относительно Bixby, которые не ограничиваются одним только рынок смартфонов. Недавно сообщалось, что Samsung работает над умной колонкой с поддержкой Bixby. Да и на умных колонках компания явно не станет останавливаться и попытается распространить Bixby на широкий спектр устройств умного дома.

