Google анонсировала инициативу PAX для свободного обмена патентами, связанными с Android

Компания Google анонсировала патентную лицензионную инициативу PAX, которая призвана установить патентный мир на рынке Android-устройств.

По условиям PAX (мир — латынь), участники предоставляют друг другу доступ к лицензионным патентам, которые связаны с Android и Google Applications. Таким образом, участники смогут свободно использовать большое количество патентов, не опасаясь судебных преследований.

Инициатива PAX открыта для всех желающих. В настоящее время к ней уже присоединились ряд крупных IT-компаний, включая Google, Samsung Electronics, LG Electronics, Foxconn Technology Group, HMD Global, HTC, Coolpad, BQ и Allview. Этим компаниям совокупно принадлежит более 230 тыс. патентов, зарегистрированных в разных странах.

Источник: cdrinfo