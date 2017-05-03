Google Chrome автоматически обновится до 64-разрядной версии на всех подходящих системах с Windows

64-разрядная версия браузера Google Chrome безопаснее, быстрее и эффективнее в плане распределения ОЗУ в сравнении с 32-битным аналогом. Но далеко не все обладатели 64-разрядных систем знают о возможности установки этой версии и продолжают использовать 32-разрядный Chrome. В данном случае речь о тех пользователях, которых никогда особо не интересовал вопрос разрядности их системы или браузера.

В общем, Google решила облегчить им жизнь с недавним обновлением Chrome 58. На компьютерах с 64-разрядной версией ОС Windows и объемом ОЗУ не ниже 4 ГБ, 32-разрядная версия браузера будет автоматически заменена на 64-разрядную. В то же время 32-разрядная версия браузера никуда не исчезла и все так же доступна на официальной странице загрузки Chrome.

Незадолго до релиза стабильной версии Chrome 58 вышла бета-версия Chrome 59. Здесь главные изменения касаются пользователей Mac. Говоря точнее, появилась встроенная поддержка анимированных файлов PNG (формат APNG) и изменилась работа с уведомлениями – за их отображение теперь отвечает встроенный центр уведомлений macOS вместо системы уведомлений Chrome. Кроме того, сами уведомления стали выглядеть несколько иначе: кнопки действий получили новый дизайн, а поддержка изображений исчезла.

Источник: Google (1 и 2)