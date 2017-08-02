Google добавила информационные значки в поиск изображений на мобильных устройствах

Компания Google внедрила новую функцию в механизм поиска изображений, которая получила название «Значки». Она позволяет классифицировать содержание выбранного изображения.

При поиске изображений под некоторыми из них будут появляться значки, указывающие, что о них можно получить дополнительные сведения. Нажав на изображение, пользователь получит более подробные сведения о запечатлённом объекте. Например, если после нажатия на изображение блюда может появиться информация об ингредиентах. Причём, дополнительные сведения можно получить не только о статических изображениях, но и о GIF-анимации.

Новая функция будет доступна в приложении Google для Android и в веб-версии поиска изображений на мобильных устройствах. О сроках внедрения новой функции в приложении для iOS пока не сообщается.

Источник: The Verge