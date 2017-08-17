Google добавила множество новых функций редактирования в офисные приложения Docs, Sheets и Slides

На этой неделе компания Google обновила офисные приложения Docs, Sheets и Slides, добавив множество новых функций. С некоторыми из новшеств разработчики сильно припозднились, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда, а другие представляют собой хоть и незначительные, но весьма полезные улучшения.

Что касается функциональности, которую ждали даже не «вчера», а еще «позавчера», теперь пользователи могут предлагать исправления с мобильных устройств на Android и iOS. Ранее эта функциональность была доступна только в настольной версии приложения и многих сильно раздражало отсутствие возможности внесения предложений с исправлениями на ходу со смартфона. Что же, теперь это упущение устранено и можно предлагать исправления со смартфона в любом из трех офисных приложений. Опция находится в меню, которое скрывается под троеточием. Также разработчики добавили возможность отклонять или принимать все исправления сразу.

Еще одно заметное новшество касается истории версий файла. Чтобы было проще ориентироваться в различных версиях того или иного файла, разработчики добавили возможность присвоения каждому из них отдельного имени/идентификатора. То есть, например, есть «Черновик», который сейчас находится в работе, но в процессе работы над файлом неизбежно появится несколько десятков авто сохранений. И чтобы не запутаться пользователь теперь может в определенный момент присвоить документу название «Черновик 2», когда работа над ним близится к завершению. Это должно облегчить поиск нужных версий документа. Кроме того, можно сделать так, чтобы система отображала только именованные редакции файла.

Обновление добавляет возможность просмотра «чистой» версии любого документа без правок и комментариев. Особенно полезной эта возможность должна стать для пользователей, которые видят тот или иной документ впервые. Функция предпросмотра документа без исправлений и комментарий доступна в меню «Инструменты».

Среди других изменений можно отметить новые шаблоны и надстройки для интеграции с партнерскими сервисами вроде LegalZoom и DocuSign и расширенные возможности поиска (сообщается об интеграции Google Cloud Search с Docs и Slides).

Источник: Google и The Verge