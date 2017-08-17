Google добавила множество новых функций редактирования в офисные приложения Docs, Sheets и Slides

Google добавила множество новых функций редактирования в офисные приложения Docs, Sheets и Slides

На этой неделе компания Google обновила офисные приложения Docs, Sheets и Slides, добавив множество новых функций. С некоторыми из новшеств разработчики сильно припозднились, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда, а другие представляют собой хоть и незначительные, но весьма полезные улучшения.

Что касается функциональности, которую ждали даже не «вчера», а еще «позавчера», теперь пользователи могут предлагать исправления с мобильных устройств на Android и iOS. Ранее эта функциональность была доступна только в настольной версии приложения и многих сильно раздражало отсутствие возможности внесения предложений с исправлениями на ходу со смартфона. Что же, теперь это упущение устранено и можно предлагать исправления со смартфона в любом из трех офисных приложений. Опция находится в меню, которое скрывается под троеточием. Также разработчики добавили возможность отклонять или принимать все исправления сразу.

Наглядная демонстрация того, как можно утверждать или отклонять предложенные исправления.

Еще одно заметное новшество касается истории версий файла. Чтобы было проще ориентироваться в различных версиях того или иного файла, разработчики добавили возможность присвоения каждому из них отдельного имени/идентификатора. То есть, например, есть «Черновик», который сейчас находится в работе, но в процессе работы над файлом неизбежно появится несколько десятков авто сохранений. И чтобы не запутаться пользователь теперь может в определенный момент присвоить документу название «Черновик 2», когда работа над ним близится к завершению. Это должно облегчить поиск нужных версий документа. Кроме того, можно сделать так, чтобы система отображала только именованные редакции файла.

Обновление добавляет возможность просмотра «чистой» версии любого документа без правок и комментариев. Особенно полезной эта возможность должна стать для пользователей, которые видят тот или иной документ впервые. Функция предпросмотра документа без исправлений и комментарий доступна в меню «Инструменты».

Пример использование шаблона DocuSign

 

Среди других изменений можно отметить новые шаблоны и надстройки для интеграции с партнерскими сервисами вроде LegalZoom и DocuSign и расширенные возможности поиска (сообщается об интеграции Google Cloud Search с Docs и Slides).

Демонстрация улучшенного поиска.

Источник: Google и The Verge

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