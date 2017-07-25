Google добавит поддержку Assistant в Chrome OS

В настройках операционной системы Chrome OS была опция, позволяющая активировать голосовой поиск Google при помощи фразы «OK, Google». Однако в готовящейся к выходу новой версии Chrome OS от этой функции было решено отказаться.

Причиной таких изменений стало намерение Google внедрить поддержку виртуального голосового ассистента Assistant в Chrome OS. Вероятно, такая интеграция будет осуществлена вместе с выходом модели Chromebook Eve. По предварительным данным, она получит специальную кнопку вызова Google Assistant.

Что касается фразы «OK, Google», то в дальнейшем она будет использоваться для запуска Assistant на Chrome OS. Причём, её не нужно будет дополнительно активировать в настройках, так как Google Assistant будет устанавливаться и запускаться с первого же включения Chromebook.

Источник: The Verge