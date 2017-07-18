Google Glass Enterprise Edition — вторая жизнь амбициозного проекта умных очков поискового гиганта

Умные очки Google Glass со встроенной камерой, которые должны были стать революционным портативным компьютером для широких масс, не мертвы, как считалось до этого момента, и недавно нашли себе достойное применение. На самом деле, даже несколько применений. В данном случае речь идет о Google Glass Enterprise Edition (EE), второй версии оригинальных Google Glass Explore Edition, которые в настоящее время проходят испытания и используются на различных производствах.

Впервые об использовании Google Glass на производствах в марте 2017 года рассказали журналисты NPR, а теперь эту информацию подтвердили и в самой лаборатории X, являющейся отдельной структурной единицей холдинга Alphabet. В интервью Wired руководитель проекта Glass Джей Котари сообщил, что команда получает от корпоративных клиентов в основном положительные отзывы об использовании устройства.

Новые Google Glass Enterprise Edition (EE) – это то же самое устройство, которое впервые было замечено в базе данных агентства FCC в 2015 году, а затем выставлено для продажи на eBay летом прошлого года.

От оригинальной модели очков корпоративная версия Google Glass отличается камерой более высокого разрешения – 8-мекапиксельная вместо 5-мегапиксельной, более мощным процессором и быстрым Wi-Fi, а также увеличенной автономностью.

Кроме того, вся элементная база устройства сосредоточена во внешнем модуле Glass Pod, который можно отсоединить при помощи кнопки включения, а затем прикрепить к любой оправе, включая защитные очки и корректирующие очки. Еще в EE есть световой индикатор для отображения статуса работы устройства – во время записи видео он горит красным цветом. Это должно снять опасения, связанные со скрытой съемкой.

Как отмечает Wired, последние два года очки Glass EE используются рабочими на предприятиях компаний GE, Boeing, DHL и Volkswagen в США. В то же время Wired пишет, что охват Glass EE незначителен и продажи устройства исчисляются несколькими сотнями экземпляров. К тому же, большинство нынешних клиентов пользуются продуктом на экспериментальной основе. Но уже очень скоро ситуация может измениться, поспособствовать наращиванию продаж должно нынешнее снятие ограничений. Начиная с 18 июля Alphabet освобождает своих партнеров от всякого рода обязательства о неразглашении информации по программе Glass EE и открывает программу для большего числа предприятий, предлагая им приобрести устройство у розничных партнеров. Вполне возможно, что в конечном итоге провал устройства на потребительском рынке выльется в его успех в корпоративном сегменте.

Источник: The Verge и Lab X