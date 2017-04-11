Google готова вложить $880 млн в LG Display, чтобы та обеспечила стабильные поставки экранов OLED для будущих смартфонов Pixel

Компания Google предложила инвестировать около $880 млн в подразделение LG Display чтобы убедиться, что оно сможет обеспечить выпуск нужного количества дисплеев для смартфонов Pixel следующего поколения.

Отмечается, что указанная сумма не является прямой оплатой покупки дисплеев. Это скорее вклад в «стратегические отношения», призванный обеспечить LG Display достаточным капиталом, необходимым для выпуска гибких OLED панелей в нужном объёме. Хотя нельзя исключать, что в рамках этой сделки Google получит и определённые гарантии поставок дисплеев. По данным Electronic Times, отсутствие стабильных поставок OLED панелей было одной из главных причин проблемных поставок смартфонов Pixel.

Компания Google отказалась комментировать данную информацию, заявив, что она «не комментирует слухи и спекуляции».

Источник: The Verge