Google и Yi Technologies представили Halo — второе поколение панорамной стереокамеры на платформе Jump стоимостью $17 тыс.

Вслед за Facebook следующее (второе) поколение своей профессиональной панорамной стереокамеры для платформы виртуальной реальности Jump представила Google. Новая модель называется Halo, она создавалась совместно с китайской компанией Yi Technologies, одним из основных партнеров Xiaomi. Собственно, именно Yi Technologies является фактическим производителем камерной установки Halo.

Напомним, что первая модель использовала 16 камер GoPro. Новая же модель Halo состоит уже из 17 камер Yi Technologies, из которых 16 разнесены по кругу на одинаковом расстоянии, а еще одна – установлена сверху. Установка способна снимать стереоскопическое видео разрешением 8K при 30 кадрах в секунду или 6K при 60 кадрах. Как и прошлогодняя модель, новая Halo использует фирменное специализированное ПО Jump Assembler для создания бесшовного высококачественного панорамного видео с углом обзора 360°.

Все установка в сборе весит около 3,5 кг и оснащается аккумулятором с возможностью быстрой замены. На одном заряде установка способна проработать автономно до 100 минут. Управлять устройством можно двумя способами, используя для этого встроенный сенсорный экран или смартфон на Android (через сопутствующее приложение).

Одновременно Google сообщила о запуске программы Jump Start, в рамках которой желающие могут подать заявку на получение одной из камер Halo для съемок собственного материала бесплатно. Соответствующую заявку нужно подать до 22 мая, после чего отберет счастливчиков и раздаст в их руки более 100 комплектов Halo. Само собой, системы будут предоставлены специалистам лишь на время. Если быть точным, то на два месяца, по истечении которых устройство нужно будет вернуть.

В продажу камера Yi Halo поступит этим летом по цене $17 тыс.

Источник: Google