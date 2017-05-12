Google купила разработчика игр виртуальной реальности – студию Owlchemy Labs

Компания Google заявила о покупке игровой студии Owlchemy Labs, специализирующейся на проектах виртуальной реальности. Она выпустила такие игры как Job Simulator и Rick and Morty: Virtual Rick-ality.

После покупки Owlchemy Labs продолжит выпускать игры виртуальной реальности для различных платформ. Совместными усилиями планируется разрабатывать новые модели взаимодействия на разных платформах, чтобы воплощать в жизнь лучшие впечатления от виртуальной реальности.

Подробности и сумма сделки не уточняются.

Источник: Google