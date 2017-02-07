Google Maps на Android получили обновленный дизайн с быстрым доступом к наиболее важной информации (места, пробки, общественный транспорт)

Google Maps для Android слегка преобразилось с последним обновлением, которое дополняет интерфейс приложения новой информационной панелью в нижней части главного экрана.

Она выдвигается вертикальным жестом снизу вверх от нижней кромки экрана и содержит три отдельные вкладки: с различными местами поблизости (рестораны, кафе, магазины, банкоматы и пр.), потенциально интересными для пользователя, с данными о пробках в реальном времени и оценкой дорожной ситуации в определенное время, а также с маршрутами общественного транспорта и отображением расчетного времени прибытия ближайшего поезда или автобуса.

В целом обновление кажется незначительным, но в то же время весьма полезным. Оно должно помочь избежать пробок и правильно рассчитать время, чтобы не опоздать на работу или какую-нибудь важную встречу в моменты, когда времени на дорогу в обрез. И уж точно делает использование вышеописанной функциональности на смартфоне удобнее.

Разработчики уже приступили к внедрению этой функциональности для пользователей Android по всему миру. Выход обновленной версии Google Maps для Android, как обычно, варьируется в зависимости от региона. Когда ждать аналогичного обновления пользователям iOS-версии Карт Google – пока не сообщается.

Источник: Google