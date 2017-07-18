Google намерена вывести квантовые вычисления за пределы лабораторных условий и предоставить доступ к ним через облако

Уже не один год компания Google занимается разработкой квантового компьютера. И она уже достигла определённых успехов на этом поприще. Ей уже даже есть что предложить заинтересованным клиентам.

Так, по данным источников ресурса Bloomberg, Google предлагает использовать её квантовые системы в качестве «более быстрого и производительного» вычислительного сервиса, чем доступные сейчас решения. Компания уже начала предлагать доступ для исследователей, чтобы те могли приступить к разработке соответствующих инструментов и приложений. Уже создана новая лаборатория, которая описывается как «квантовый центр обработки данных на начальном этапе развития». Иными словами, Google уже рассматривает возможность практического применения квантовых вычислений. Сама компания отказалась комментировать сведения, озвученные Bloomberg.

Вместе с тем, Google не единственная компания, занимающаяся разработкой квантовых компьютеров. IBM уже предлагает доступ к специализированной платформе квантовых вычислений, также она создаёт универсальный квантовый компьютер для использования в сфере бизнеса. Microsoft тоже заинтересована в этой сфере. Существует вероятность того, что первая компания, которая сделает жизнеспособный бизнес на квантовых вычислениях, будет иметь крупное (пусть и кратковременное) преимущество перед конкурентами. Она будет обладать вычислительными мощностями, которым конкуренты не смогут ничего противопоставить.

Источник: Engadget