Google объединила команды YouTube Music и Google Play Music

Как сообщают осведомлённые источники, компания Google объединила команды, занимающиеся разработкой продуктов YouTube Music и Google Play Music. На их основе создано единое подразделение.

Для пользователей указанных сервисов ничего не изменится. Приложения YouTube Music и Google Play Music будут существовать независимо друг от друга. Во всяком случае, в ближайшем времени. Но в будущем, вероятно, следует ожидать появления единого универсального музыкального приложения от Google.

Фактическое объединение команд произошло ещё в прошлом году. Это было сделано с целью упрощения взаимодействия с артистами и правообладателями. Фактически, подписка на YouTube Red предоставляет доступ к обоим указанным сервисам.

Представитель компании Google подтвердил факт объединения двух команд. Он добавил, что музыкальное направление очень важно для компании, и Google оценивает, как можно объединить музыкальные предложения, чтобы обеспечить наилучший продукт для пользователей, партнёров и артистов. В настоящее время для пользователей ничего не изменится, отметил он.

Источник: The Verge