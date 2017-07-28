Google объединит подписки Play Music и YouTube Red в единое предложение

Глава направления музыки в сервисе YouTube Лиор Кохен заявил, что компания планирует объединить подписки Google Play Music и YouTube Red в единое предложение. По его мнению, такой шаг позволит повысить удобство работы для пользователей и принесёт новых подписчиков.

В настоящее время экосистема сервисов доступа к контенту Google достаточно запутана. Существует подписка YouTube Red, которая удаляет рекламу с видео на YouTube, позволяет сохранять ролики для последующего просмотра без интернет-доступа и дополнительно предлагает бесплатный доступ к сервису Google Play Music. В рамках Google Play Music пользователи могут слушать музыку как в бесплатном режиме (только свои загруженные в сервис композиции), так и на условиях платной подписки (с доступом к обширной музыкальной библиотеке). Также существует телевизионный сервис YouTube TV, но у него пока ограниченная доступность.

Объединив различные предложения доступа к контенту в рамках единой подписки, Google сделает использование различных платных сервисов более удобным для пользователей. Но когда это произойдёт, пока не сообщается. По заверениям компании, накануне таких изменений пользователи получат соответствующее уведомление. Слухи о возможном объединении появились несколько месяцев назад, когда произошло слияние команд, работавших над обоими стриминговыми сервисами Google.

Кохен также заявил о намерении более тесно сотрудничать с музыкальными лейблами и правообладателями. Он считает, что совместная деятельность может быть более выгодной обеим сторонам, чем простое подписание соглашений на использование музыкальных композиций.

Источник: The Verge