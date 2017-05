Google остановила искусную фишинговую атаку на Gmail, замаскированную под приглашение в Google Docs, и встроила антифишинг фильтр в Gmail для Android

Вчера, 3 мая пользователи Gmail столкнулись с фишинговой атакой, которая позволяла злоумышленникам получить доступ к контактам и электронной почте жертвы, а также рассылать спам. Вскоре компания решила проблему и начала соответствующее расследование.

We are investigating a phishing email that appears as Google Docs. We encourage you to not click through, & report as phishing within Gmail.

— Gmail (@gmail) May 3, 2017