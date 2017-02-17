Google отобрала у россиянина права на доменное имя ɢoogle.com

Некоторое время назад мы писали о том, что компания Google обратилась в Арбитражный форум ADR с требованием передать ей права на домен ɢoogle.com, зарегистрированный россиянином Виталием Поповым. В общем, итогом стало решение о лишении россиянина прав на «двойник» домена google.com. Его вынесла юридической организацией по разрешению споров National Arbitration Forum Inc.

Рассмотрев обращение Google, члены организации постановили, что Попов действительно использовал домен ɢoogle.com, отличающийся от адреса поисковика только первой буквой, для распространения вредоносного ПО и рассылки спама.

В сообщении РБК Попов следующим образом прокомментировал решение организации:

«Google Inc. лживо приписал мне распространение вредоносного ПО, фишинг, к которым ни я ни мой домен не имеем ни малейшего отношения, а на которые редиректит со своего домена oogle.com (без g вначале и никак с моими не связанный) еще одна американская корпорация — Blue Arctic LLC».

Источник: РБК и meduza