Google Play Store еженедельно будет бесплатно раздавать по одному платному приложению

Компания Google обновила магазин Play Store и добавила в него новую секцию. В ней будут бесплатно раздаваться платные приложения для Android. При этом, каждую неделю в данном разделе будет размещаться одно новое приложение. Возможно, в будущем их количество увеличится.

Обновление магазина с секцией бесплатных приложений было выпущено в минувшие выходные. Причём, какого-либо анонса о глобальной доступности нового раздела со стороны Google не последовало. На текущий момент воспользоваться им могут лишь жители США.

Первым приложением, опубликованном в бесплатном разделе, стала игра Card Wars. Обычная её цена составляет $2,99. Отметим, при доступе из Украины зайти в раздел бесплатных приложений не удаётся, но игру можно установить бесплатно прямо с её страницы в магазине.

Ранее, в 2015 году, в магазине Play Store были еженедельные бесплатные раздачи приложений. Но с течением времени эта практика прекратилась.

Недавно Google позволила разработчикам устраивать распродажи своих платных приложений, а также возможность временно делать их бесплатными.

Источник: thenextweb