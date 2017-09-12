Google подала апелляцию на решение Еврокомиссии, не желая выплачивать рекордный штраф в €2,42 млрд

Как и ожидалось, Google обжаловала недавнее решение Еврокомиссии, наложившей за нечестную конкуренцию – манипуляцию поисковой выдачей с целью продвижения собственных интернет-сервисов – рекордный штраф в сумме €2,42 млрд.

Как мы уже сообщали, кроме штрафа, который стал крупнейшим из всех, что накладывала Еврокомиссия, Google было предписано привести работу поискового механизма в соответствие европейскому законодательству в течение 90 дней – до 28 сентября. Но апелляция все меняет, эти сроки больше не актуальны и теперь это дело наверняка перерастет в очередное многолетнее судебное разбирательство.

Когда будет рассмотрена апелляция, пока неизвестно. Как отмечает источник, Европейский суд общей юрисдикции, в который обратилась Google, может годами тянуть с вынесением решения.

Наверняка недавнее решение Европейского суда, перенаправившего на новое рассмотрение решение Еврокомиссии по схожему делу о нарушении антимонопольного законодательства против Intel, придало Google дополнительную уверенность и силы в собственной войне с европейскими антимонопольщиками.

Напомним, в результате расследования Еврокомиссия выяснила, что в результатах поиска Google ставила собственный сервис в привилегированное положение в ущерб интересам конкурентов и потребителей. В Великобритании, эти манипуляции, как сообщается привели к увеличению трафика сервиса в 45 раз!

Объявляя решение по делу, расследование обстоятельств которого понадобилось целых семь лет, еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестеджер заявила следующее:

«То, что делает Google, нарушает антимонопольные правила Евросоюза. Это мешает другим компаниям конкурировать с ней по существу и препятствует внедрению инноваций. И самое главное – из-за этого европейские потребители не могли свободно выбирать услуги и в полной мере пользоваться преимуществами инноваций».

Остается добавить, что еще два расследования, которые ведут европейские антимонопольные регуляторы в отношении Google, пока не завершены. Одно из них касается возможного злоупотребления доминирующим положением Android. Штраф по этому делу может превысить 2,4 млрд евро.

Источник: The Verge