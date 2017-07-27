Google полностью отказывается от «живого» поиска, поскольку функции нет места на мобильных устройствах

Компания Google решила отключить мгновенный поиск Google Instant, функцию, благодаря которой результаты поиска выводились параллельно с набором текста и менялись в зависимости от изменения запроса. Теперь результаты по тому или иному запросу отображаются только после ввода той или иной фразы (ручного или выбора из предложенного поисковой системой списка) с последующим нажатием клавиши Enter.

Свое решение компания объяснила изданию Search Engine Land развитием мобильного поиска, на который теперь приходится больше 50% всех запросов. Компания попросту не видит смысла в использовании этой функции на мобильных устройствах и с этим сложно спорить, но зачем лишать мгновенного поиска настольную версию системы – непонятно.

«Функция Google Instant была запущена, чтобы пользователи получали ответы настолько быстро, насколько это возможно, в том числе на десктопах. Но с тех пор мобильные устройства сильно изменились, видоизменились процессы ввода запросов и экраны. Учитывая это, мы отказались от «живого» поиска, чтобы сфокусироваться на разработке более быстрой и гибкой поисковой машины для любых устройств» – говорится в сообщении компании.

Источник: Search Engine Land