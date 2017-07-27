Google полностью отказывается от «живого» поиска, поскольку функции нет места на мобильных устройствах

Google полностью отказывается от «живого» поиска, поскольку функции нет места на мобильных устройствах

Компания Google решила отключить мгновенный поиск Google Instant, функцию, благодаря которой результаты поиска выводились параллельно с набором текста и менялись в зависимости от изменения запроса. Теперь результаты по тому или иному запросу отображаются только после ввода той или иной фразы (ручного или выбора из предложенного поисковой системой списка) с последующим нажатием клавиши Enter.

Свое решение компания объяснила изданию Search Engine Land развитием мобильного поиска, на который теперь приходится больше 50% всех запросов. Компания попросту не видит смысла в использовании этой функции на мобильных устройствах и с этим сложно спорить, но зачем лишать мгновенного поиска настольную версию системы – непонятно.

«Функция Google Instant была запущена, чтобы пользователи получали ответы настолько быстро, насколько это возможно, в том числе на десктопах. Но с тех пор мобильные устройства сильно изменились, видоизменились процессы ввода запросов и экраны. Учитывая это, мы отказались от «живого» поиска, чтобы сфокусироваться на разработке более быстрой и гибкой поисковой машины для любых устройств» – говорится в сообщении компании.

Источник: Search Engine Land

  • Функция «живого» поиска была запущена в 2010 году. Как она работала мы все хорошо знаем (изображение выше): результаты поисковой выдачи обновлялись практически одновременно с вводом текста в строку запроса. Система пытаясь угадать правильный вариант на основе релевантности предыдущих запросов, начинающихся с тех же слов.
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