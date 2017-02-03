Google прекращает поддержку экспериментального платёжного приложения Hands Free

Компания Google решила прекратить работу своего мобильного приложения Hands Free. Это экспериментальное платёжное приложение позволяет осуществлять безналичные расчёты при помощи смартфона. Причём, мобильное устройство даже не нужно подносить к платёжному терминалу, достаточно произнести фразу «I’ll pay with Google» («Я заплачу через Google»).

Приложение Hands Free было запущено в марте прошлого года. Оно доступно для мобильных устройств на базе iOS и Android. Первоначально пользователю необходимо внести свои платёжные данные и добавить свою фотографию для идентификации. В дальнейшем при помощи Bluetooth, Wi-Fi и GPS приложение определяет, когда пользователь находится в магазине или ресторане, поддерживающем указанный вид оплаты. Во время оплаты кассиру демонстрируется заранее загруженная фотография владельца, что позволяет подтвердить оплату.

Однако приложение не получило широкого распространения. Фактически, воспользоваться им можно было лишь в нескольких заведениях сеей McDonald’s и Papa John’s и нескольких магазинах в South Bay.

Работа приложения Google Hands Free будет остановлена 8 февраля. При этом компания планирует использовать лучшие технологические решения из этого приложения для своих будущих продуктов.

Источник: The Verge