Google приступила к ограниченному тестированию функции Android Instant Apps

Во время проведения прошлогодней конференции Google I/O представители компании Google рассказали о новой функции в мобильной операционной системе – Android Instant Apps. Это не требующие установки приложения, на лету подгружающиеся из Play Store. При этом расходуется существенно меньше трафика, чем требовалось бы для установки полноценного приложения. Теперь же началось тестирование этой функции.

Однако приобщиться к тестированию Instant Apps смогут не все желающие. Некоторые пользователи получат доступ к ограниченному тесту, они обеспечат обратную связь. Также ограничен и перечень компаний-разработчиков, предлагающих Instant Apps. Пока что речь идёт о Wish, Periscope, Viki и Buzzfeed. Мгновенное приложение B&H, которое демонстрировалось во время анонса функции Android Instant Apps, пока что не упоминается в перечне доступных. Но на основании отзывов пользователей в дальнейшем в Google надеются расширить перечень доступных приложений.

Чтобы добавить возможность использования Instant Apps, разработчикам необходимо будет модифицировать существующее Android-приложение и сделать его модульным таким образом, чтобы часть его могла загружаться и выполняться на лету. Для этого можно воспользоваться теми же Android API и проектом Android Studio. Полный SDK планируется предоставить на протяжении нескольких месяцев.

Источник: Engadget, Android blog