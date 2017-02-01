Google пытается отобрать у русского спамера домен ɢoogle.com

Компания Google потребовала от Арбитражного форума ADR (независимая компания, которая занимается урегулированием споров по поводу доменных имен) передать ей права на домен ɢoogle.com, зарегистрированный россиянином Виталием Поповым. Google утверждает, что это доменное имя, которое отличается от адреса поисковика только тем, что первая буква в нем — из латинского алфавита, используется для рассылки спама.

В компании отмечают, что Попов может использовать доменное имя, чтобы обманным путем переправлять пользователей на любые другие сайты, тогда как пользователи будут уверены, что переходят на страницу Google.

Сейчас ɢoogle.com ведет на страницу Попова, которая носит название «Поисковая оболочка с богатым выбором».

По данным ресурса Motherboard, россиянин известен тем, что устраивает массовые рассылки пользователям Google Analytics, в том числе с заявлениями в поддержку президента США Дональда Трампа. Помимо домена ɢoogle.com ему принадлежит lifehacĸer.com, где английская буква k заменена на букву ĸ из латинского алфавита.

Попов в свою очередь утверждает, что не занимается ничем незаконным, а также обвиняет сотрудников Google во лжи. В одном из десятков документов, которые он передал Motherboard, россиянин подчеркнул каждый параграф в жалобе, который не соответствует действительности.

Источник: meduza и Motherboard