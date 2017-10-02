Google рассказал о поведении украинского интернет-пользователя: 66% населения в онлайне (48% ежедневно), 41% с помощью смартфона, на каждого приходится 1,4 подключенных устройств

Сегодня Google Украина представил результаты исследования Google Connected Consumer Study 2017, которое дает представление о поведении украинских пользователей в возрасте от 16 лет и старше в сети Интернет, в том числе по сравнению с пользователями из более чем 63 стран мира. Благодаря полученным данным можно оценить, какие онлайн-сервисы используют украинцы, как часто и какими устройствами при этом пользуются.

Исследование показало, что 66% украинцев регулярно пользуются Интернетом для личных целей. Для сравнения, на глобальном уровне эта цифра составляет 82%. Самые активные пользователи в возрасте 25-34 и 35-44 лет (27% и 23% соответственно). Однако, вопреки предположениям про молодой возраст онлайн-пользователей, распределение использования Интернета по возрастным группам достаточно равномерно. Интернет ‒ это среда, которая позволяет общаться людям любого возраста.

Сегодня на одного украинца приходится 1,4 подключенных к Интернету устройств (по сравнению с 1,2 устройств в 2016 году). При этом, на одного украинского пользователя в возрасте от 16 до 44 лет приходится уже 2 и более устройств с доступом к сети.

Украинцы используют все больше устройств, предоставляющих доступ в Интернет: так, 41% пользуются смартфонами (в прошлом году эта цифра составляла 35%), 34% ‒ ноутбуками, около 7% ‒ смарт ТВ. Кроме того украинцы пользуются нетбуками, «хромкастами», электронными книгами, смарт-часами и трекерами, которые также предоставляют доступ в Интернет.

Все больше украинцев выбирают смартфон для пользования Интернетом. Так, в 2017 году 18% пользователей одинаково часто использовали как компьютер/планшет, так и смартфон для выхода в Интернет, а для 28% предпочитаемым устройством для выхода в сеть является смартфон.

Поведение украинцев в Интернете совпадает с глобальными тенденциями. Так, украинские онлайн-пользователи в первую очередь развлекаются (82%), ищут в Интернете информацию (74%) и выполняют поставленные задачи онлайн (38%), а также размещают онлайн-контент (22%), помогают другим, показывая, как что-то сделать онлайн (27%).

Хотя бы один раз в месяц украинцы ищут информацию о товарах и продуктах (55% пользователей), используют карты для определения местоположения или составления маршрута (40% пользователей), а также осуществляют покупки в Интернете (28% пользователей). Самыми же популярными онлайн-активностями являются: использование поисковых систем (91%), социальных сетей (83%) и просмотр видео онлайн (84%).

Во время исследования Connected Consumer Study, проведенного KANTAR TNS, были опрошены респонденты из более 63 стран мира. В Украине исследование проводилось в период с 1 апреля по 30 июня 2017 года в формате персонального интервью, выборка — 1000 респондентов в возрасте 16+. Еще больше информации о результатах Google Connected Consumer Study 2017 доступно по следующей ссылке.

Источник: Google Украина