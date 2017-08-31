Google рассказала о сторонних умных динамиках с поддержкой Assistant, а также интеграции с домашней электроникой LG

В мае этого года компания Google анонсировала выпуск SDK, который позволил бы сторонним компаниям выпускать умные колонки с Google Assistant. А в рамках проведения выставки IFA 2017 было объявлено, что до конца года на рынке появится три модели таких колонок от сторонних производителей.

Одной из них станет модель Zolo Mojo компании Anker. Причём, для Anker это будет не первая умная колонка, ранее она уже выпустила устройство Eufy Genie с Alexa. Новая модель Zolo Mojo будет решением начального уровня, цена которого составит $70. Устройство получит динамик мощностью 5 Вт и два микрофона, модули беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth. Устройство получит поддержку Google Cast Audio. Продажи Zolo Mojo планируется начать в октябре.

О двух других моделях пока что известно крайне мало. Известно лишь, что собственные умные колонки с поддержкой Google Assistant намерены выпустить китайская компания Mobvo (модель TicHome Mini) и Panasonic (модель GA10). Mobvoi пока не говорит о цене своей умной колонки, но предлагает скидку в 30% тем, кто подпишется на рассылку. Большинство сторонних умных колонок будут продаваться в США, Великобритании, Австралии, Канады, Германии и Франции.

Вместе с тем, компания Google заявила, что её виртуальный ассистент может взаимодействовать с некоторыми устройствами домашней электроники производства LG. Например, пользователь может узнать статус у стиральной машинки или дать указание пылесосу приступить к работе.

Источник: The Verge