Google разделила мессенджер Hangouts на приложения Chat и Meet, ориентированные на корпоративный сегмент

Похоже, компания Google никак не может определиться, что же ей делать с мессенджерами в современных условиях развития коммуникаций.

В скором времени Google намерена разделить мессенджер Hangouts на два различных приложения: Hangouts Chat и Hangouts Meet. Как видно из названий, Hangouts Chat позволит общаться посредством текстовых сообщений, а при помощи Hangouts Meet пользователи смогут использовать в коммуникации аудио и видео. Причём, эти версии будут ориентированы на корпоративный сегмент, а приложения Allo и Duo с похожими функциональными возможностями останутся потребительскими коммуникационными решениями. Следует добавить, что нынешнее приложение Hangouts продолжит работать как минимум ещё некоторое время, что внесёт очередную порцию неразберихи в парк доступных мессенджеров Google.

Приложение Hangouts Chat предназначено для общения в группах, для чего можно будет создавать комнаты. Заявлена поддержка потоков разговоров. Причём, реализация этой функции потребовала достаточно много времени, потому запуск приложения Hangouts Chat немного задерживается. Пока что доступ к нему возможен только в рамках программы раннего доступа. Различные сервисы Google интегрированы в Hangouts Chat. Например, пользователь сможет добавить документ в комнату и все участники группы автоматически получат общий доступ к нему. Также возможна интеграция и сторонних сервисов. Google планирует запустить платформу Hangouts, для которой разработчики смогут создавать собственные решения: боты и скрипты. К моменту запуска планируется реализовать боты от Asana, Box, Zendesk ProsperWork, в дальнейшем их количество будет увеличено. Также упоминается поддержка улучшенного поиска и возможность фильтровать беседы по типам файлов. Hangouts Chat будет доступным для платформ Android, iOS и через веб-интерфейс.

Приложение Hangouts Meet предназначено для организации встреч и видеоконференций. Предполагается, что оно позволит упростить общение посредством видео и аудио общения. Для его работы не потребуется использовать какие-либо плагины. Кроме того, разработчики существенно оптимизировали приложение, уменьшили количество кода по сравнению с предыдущей версией Hangouts. Благодаря этому приложение потребляет меньше системных ресурсов и загружается «мгновенно». Вместе с тем, в Hangouts Meet добавлено несколько новых функций и улучшений, например, добавлена возможность записи, максимальное количество участников увеличено до 30, добавлена интеграция Chromebox for Meetings. Hangouts Meet уже доступно для использования на платформах Android, iOS и через веб-интерфейс.

Источник: techcrunch