Google разрабатывает ПО для совместного редактирования фотографий

Компания Google, которая недавно объявила об упразднении функции отправки SMS в Hangouts с 22 мая, только усугубив ситуацию с путаницей вокруг мессенджеров Allo и Duo, в настоящее время втихую работает над новым социальным медиа-продуктом. По сообщениям отраслевых источников, очередной попыткой поискового гиганта покорить рынок социальных медиа станет приложение, а, возможно, и целая платформа, для совместной работы с фотографиями.

К сожалению, о самом проекте пока известно крайне мало. Нет ни имени, точнее Google пока держит его в секрете, ни подробного перечня возможностей, ни даты запуска. Сообщается, что с его помощью небольшие группы людей смогут делиться своими снимками и редактировать их вместе. Все это звучит как улучшенная версия совместных альбомов сервиса Google Photos, «приправленная» различными художественными эффектами и фильтрами, а также рядом социальных функций. Само собой, с большой вероятностью здесь можно ожидать применение передовых алгоритмов машинного обучения Google для распознавания людей и объектов, автоматической каталогизации и почти фантастических возможностей поиска.

По данным осведомленных источников, изначально Google планировала запуск на период проведения конференции Google I/O. Напомним, в этом году мероприятие пройдет с 17 по 19 мая. Вполне возможно, что в конечном итоге так оно и будет, слишком уже неубедительными кажутся слухи о сдвиге планов запуска из-за выпуска приложения Apple Clip. Подтверждая факт существования подобного проекта, представитель Google назвал его одной из многих концептуальных разработок, с которыми в настоящее время работает компания.

Источник: gsmarena