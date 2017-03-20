Google разработала новый алгоритм сжатия JPEG файлов Guetzli, снижающий их размер на 35%

Компания Google прилагает усилия к ускорению загрузки веб-сайтов. Одним из методов повышения скорости загрузки является уменьшение размеров файлов изображений. В 2011 году Google предложила новый формат изображений WebP, который уменьшает размер файлов на 10% по сравнению с аналогичным изображением в формате JPEG. Теперь же специалисты компании разработали новый алгоритм сжатия изображений, получивший название Guetzli, который обеспечивает ещё больший эффект сжатия.

По заверениям копании, новый алгоритм сжатия позволяет снизить размер файлов JPEG на 35% при сохранении сопоставимого качества. Алгоритм Guetzli использует методы, сходные с теми, которые применяются в алгоритме Zopfli. Последний сжимает файлы PNG и gzip без необходимости создания новых форматов файлов. Таким образом, нет необходимости внедрять новые стандарты.

Слева – оригинальное несжатое изображение. В центре – изображение сжатое при помощи libjpeg. Справа – изображение сжатое при помощи Guetzli.

Алгоритм Guetzli нацелен на стадию дискретизации процесса сжатия изображения, когда снижается качество изображения в угоду уменьшения размера файла. В результате, алгоритм «обеспечивает передачу цвета и визуальное маскирование более тщательным и детальным способом, чем достижимо» другими доступными методами. Guetzli является решением с открытым исходным кодом.

Однако у Guetzli имеется один недостаток. Работа нового алгоритма требует больше времени для сжатия изображения, чем использование библиотеки libjpeg.

Источник: Engadget