Google уберет возможность отправлять SMS-сообщения из Hangouts

В Google намерены убрать возможность читать и отправлять SMS-сообщения из Hangouts, где они «консолидировались» в один поток с текстовыми сообщениями мессенджера. Об этом стало известно от одного из пользователей Reddit, который опубликовал сообщение, разосланное руководством поисковика администраторам G-Suite.

Из текста сообщения становится известно, что поддержка SMS исчезнет из Hangouts 22 мая, а с 27 марта в приложении будет выводиться уведомление о необходимости найти другой сервис обмена SMS-сообщениями.

При этом, если на устройстве уже установлен другой похожий мессенджер, объединяющий SMS-переписку и интернет-чат, Hangouts «попросит» сделать его приложением по умолчанию. В противном случае пользователя перенаправят в PlayStore, чтобы он самостоятельно нашел альтернативу.

Примечательно, что вышеперечисленные ограничения не коснутся сервиса Google Voice, который среди прочего также позволяет отправлять и принимать SMS.

Android Messages как альтернатива Hangouts

Напоследок отметим, что перемены в функциональности Hangouts связаны с желанием Google изменить позиционирование не особо пользующегося популярностью сервиса, сделав его прямым конкурентом Slaсk, то есть мессенджером для корпоративного общения.

Хотя урезание функциональности трудно назвать эволюцией, тем не менее, данный шаг вполне логичен, учитывая, что Google на сегодняшний день имеет целую ораву схожих чат-приложений. Например, в сентябре прошлого года компания запустила несовместимый с Hangouts мессенджер Allo. Месяцем ранее Google запустил видеомессенджер Duo.

Наконец, с недавних пор в качестве аналога нынешнего Hangouts поисковик начал активно продвигать Android Messages — SMS/MMS‑менеджер с поддержкой протокола RCS, который, однако, требует соответствующую поддержку со стороны оператора. На данный момент мессенджер корректно работает только в мобильных сетях Sprint, Rogers, Telenor, Orange, Deutsche Telekom, Globe и Vodafone. В ином случае отправленные из приложения сообщения приходят на смартфон получателя в качестве обычных SMS.

Кроме этого, Android Messages можно установить только на те устройства, производители которых отказались от продвижения собственных сервисов обмена SMS-сообщениями. В настоящее время на выдвинутые поисковиком требования пошли следующие компании: LG, Motorola, Sony, HTC, ZTE, Micromax, Nokia, Archos, BQ, Cherry Mobile, Condor, Fly, General Mobile, Lanix, LeEco, Lava, Kyocera, MyPhone, QMobile, Symphony и Wiko.

Легко заметить, что в списке отсутствуют Samsung и Apple — пожалуй, самые значимые игроки рынка мобильных устройств. Чем это обернется для будущего Android Messages — покажет только время.

Тем не менее, в Google надеются, что со временем Android Messages вытеснит SMS как способ текстового общения и выведет интернет-переписку на совершенно новый качественный уровень.

Источник: The Verge