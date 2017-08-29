Google удалила из Play Store около 300 Android-приложений, причастных к организации DDoS-атак

Из магазина Play Store было удалено около 300 приложений. Это было сделано после того, как выяснилось, что они скрытно взламывают Android-устройства и направляют трафик с них для организации DDoS-атак.

Исследователи по вопросам информационной безопасности обнаружили, что некоторые мобильные приложения связаны с работой ботнета WireX. Внутри приложений был скрыт вредоносный код, который использовал мобильное устройство для осуществления DDoS-атак на протяжении всего времени активности гаджета. Ботнет WireX был обнаружен после того, как от его активности пострадала одна из компаний. В процессе разбирательства было установлено, что она подверглась массированной DDoS-атаке с участием сотен тысяч IP-адресов.

В результате чистки компания Google удалила из Play Store множество приложений, которые предлагали установку рингтонов или управление хранилищем. Также в настоящее время осуществляется удаление приложений с пострадавших устройств. По предварительным данным, вредоносные приложения были установлены, примерно, на 70 тыс. мобильных устройств в 100 странах.

В настоящее время к борьбе с ботнетом привлечены специалисты компаний Akami, Cloudflare, Flashpoint, Google, Team Cymru и др.

Источник: The Verge