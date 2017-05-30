Google Україна створила туристичний сайт “Мандруй Черкащиною” в рамках проекту “Цифрове перетворення регіонів України”

Сьогодні компанія Google Україна представила результати кампанії “Цифрове перетворення Черкаської області”, яка була реалізована у співпраці з Черкаською обласною державною адміністрацією. Основною метою кампанії стало підвищення інвестиційної та туристичної привабливості регіону за допомогою сучасних інтернет-інструментів.

В рамках кампанії “Цифрове перетворення регіонів України” було створено спеціальний сайт “Мандруй Черкащиною”, де зібрано інформацію про найцікавіші для туристів місця в Черкаській області. На сайті є багато корисної інформації, зокрема 3D-тури такими перлинами області, як Національний дендрологічний парк “Софіївка”, Національний історико-культурний заповідник “Чигирин”, Шевченківський національний заповідник у Каневі та Буцький Каньйон.

За допомогою опції “Сплануй подорож” на сайті можна легко скласти туристичний маршрут, поділитися або запросити приєднатися друзів тощо. Крім того на сайті “Мандруй Черкащиною” можна знайти вже готові маршрути найцікавішими локаціями області із зазначенням контактної інформації, загальної відстані, необхідного часу і карти маршруту.

В рамках кампанії також було створено Інтерактивний реєстр екологічних проблем Черкаської області http://ck.ecoukraine.org, де можна не тільки побачити на карті регіону найбільш серйозні екологічні проблеми і порушення, але й самостійно додати інформацію про проблему в своїй місцевості. Користувачеві потрібно зробити фотографію смартфоном або планшетом, відзначити місце, де був зроблений знімок на Картах Google, і на веб-сайті відправити запит.

Система створює офіційне звернення до державного органу, а також моніторить стан запиту, а користувач може стежити за реакцією природоохоронних органів в режимі онлайн. Крім того, в рамках кампанії розроблено мобільний додаток EcoInspector, де можна також додавати інформацію про екологічні проблеми свого регіону України, а система проконтролює процес реального їх вирішення.

Важливою складовою кампанії стала низка освітніх проектів з основ цифрової грамотності та безпеки в Інтернеті. А місцеві студенти і спільнота Локальних Гідів Google взяли участь у квесті Черкасами, однією з цілей якого було визначення об’єктів і ступені їхньої доступності для людей з обмеженими можливостями, що було відображено на Google Картах.

Нагадаємо, що вже працюють сайти «Мандруй Кіровоградщиною» та «Мандруй Івано-Франківщиною».

Джерело: Google Україна