Google, вероятно, готовит к выпуску собственные умные наушники с поддержкой Google Assistant

По данным ресурса 9to5Google, компания Google, вероятно, планирует выпустить собственную версию умных наушников, схожих с решениями Apple AirPods или Bragi Dash.

К такому выводу пришли специалисты 9to5Google после анализа исходного кода последней версии приложения Google, где было обнаружено упоминание наушников, использующих Google Assistant в качестве дополнения для обычных физических органов управления. Таки умные наушники фигурируют под кодовым названием Bisto. Они позволят пользователю прослушивать уведомления и отвечать на них с помощью голосовых команд. Таким образом, пользователю не потребуется доставить смартфон из кармана или сумки для выполнения некоторых задач.

Более подробные сведения о наушниках Google Bisto пока не сообщаются. Известно лишь, что кнопка вызова Google Assistant находится на левом наушнике. Это может свидетельствовать о выборе дизайна накладных наушников, а не вставной конструкции.

Точные сроки презентации наушников Bisto пока не сообщаются. Логично предположить, что они будут представлены осенью одновременно с новой моделью смартфона Pixel, ноутбука Chromebook Pixel и более компактной версией умной колонки Home.

Источник: Engadget