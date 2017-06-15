Google, вероятно, пересекла рубеж в 1 млн проданных смартфонов Pixel

Компания Google не раскрывает точных данных о продажах смартфонов Pixel, но, тем не менее, при большом желании все же можно выйти на приблизительные цифры. Как отмечает ресурс Ars Technica, на днях количество загрузок лаунчера Pixel Launcher, доступного только для смартфонов Google Pixel, превысило один миллион.

В теории это говорит о том, что по всему миру уже насчитывается более одного миллиона довольных (и не очень) владельцев смартфонов Pixel и Pixel XL. То есть, за первые восемь месяцев продаж смартфоны разошлись в количестве более 1 млн штук.

Счетчик Google Play Store отображает не точное число загрузок по тому или иному приложению, а указывает диапазон. Еще недавно показатель Pixel Launcher лежал в диапазоне 500 000 – 1 000 000, но сейчас на странице приложения в графе установки указан диапазон 1 000 000 – 5 000 000.

У более скептически настроенных пользователей могут возникнуть некоторые вопросы, ведь определенная доля этих загрузок была обеспечена тестовыми, ознакомительными и возвращенными после покупки экземплярами Pixel и Pixel XL. Кроме того, сторонние счетчики указывают для Pixel Launcher менее 1 млн загрузок. Но так или иначе, если Google все еще не пересекла рубеж в 1 млн проданных смартфонов Pixel, то она очень близка к этому.

Источник: The Verge и Ars Technica