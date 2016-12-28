Google, возможно, запретил своим сотрудникам ездить в Россию без специального разрешения

Похоже, что постоянные преследования российских антимонопольщиков и давление со стороны российского правительства уже порядком надоели американской компании Google. Надоели до такой степени, что американская корпорация решила запретить своим рядовым сотрудникам посещать Россию без специального разрешения юридического департамента компании. Об этом сообщает ресурс Firrma, ссылаясь на письмо главного евангелиста Google Джейми Касапа, адресованное российским организаторам одного из IT мероприятий. В письме, копия которого якобы имеется в распоряжении источника, Джейми Касап пишет, что не может посетить мероприятие, поскольку не успевает получить разрешение.

«К сожалению, у меня очень плохие новости. Я только что был проинформирован юридическим отделом Google, что не могу принять это приглашение (приехать на конференцию — прим. ред.). Они не могут дать мне необходимое одобрение на эту поездку. Все неключевые сотрудники Google не могут ехать в Россию без письменного разрешения юрдепартамента. Видимо, это связанно с некоторыми правовыми действиями со стороны правительства России против Google, которые вызывают озабоченность компании», – источник приводит отрывок текста из письма.

Относится ли это ограничение только к сотрудникам американского офиса или же затрагивает всех пока неясно. Под вопросом пока подлинность самого письма, так что относиться к этой информации нужно соответствующе.

Напомним, в сентябре 2015 года ФАС признала Google нарушителем закона о конкуренции и обязала снять любые ограничения на предустановку приложений «Яндекса» и других компаний на Android-устройства. Спустя год ФАС начала административное расследование в отношении Google, поскольку не получила от корпорации уведомления о выполнении своего предписания. По итогам расследования, 2 ноября 2016 года, ФАС наложила два штрафа на структуры компании Google на общую сумму порядка $15,7 тыс. и дала еще две недели на исправление. Также ФАС грозилась перевести дело Google относительно нарушения конкуренции в Android из административной в уголовную плоскость и обещала штрафовать до тех пор, пока поисковый гигант не выполнит все условия регулятора в полной мере.

Сейчас суды параллельно рассматривают три иска Google к ФАС: помимо предписания, корпорация оспаривает законность основного и дополнительного штрафов за нарушение антимонопольного законодательства.

В украинском офисе Google эту информацию нам не подтвердили. Редакция ITC также обратилась в американский офис Google, но ответа пока не было. Мы обновим эту заметку, как только получим официальный комментарий компании.

Источник: Firrma