Google встроила блокировку рекламы в тестовую версию браузера Chrome Canary для Android

О том, что Google встроит в браузер Chrome блокировку рекламы мы уже писали, причем не один раз. Последние данные указывали, что блокировщик рекламы должен заработать в браузере Google Chrome с начала следующего года. Впрочем, вполне возможно, что это случится еще раньше. На этой неделе в канале Canary вышла новая тестовая сборка браузера Google Chrome, которая включает встроенный блокировщик рекламы, пишет TechCrunch.

Отметим, что сборки Chrome из канала Canary – наиболее нестабильные из всех четырех каналов обновлений, но зато самые богатые на экспериментальные функции, которые впоследствии добавляются в стабильные версии. С конца прошлого года, как мы уже писали, экспериментальный браузер Chrome Canary начал выходить в версии для ОС Android. И новая сборка здесь не является исключением. Ее прямо сейчас можно скачать в Google Play и использовать параллельно со стабильной версией Chrome для Android.

Функция включается в настройках приложения – меню «Реклама» в разделе «Настройки сайта». В описании функции говорится, что она блокирует объявления на сайтах с навязчивой рекламой.

Какую рекламу считать «навязчивой» решает организация Coalition for Better Ads («Коалиция за лучшую рекламу), членами которой, в числе остальных, являются такие гиганты рынка, как Google и Facebook. На официальном сайте инициативы четко расписано, что есть навязчивая реклама. Всплывающие объявления и баннеры с обратным отсчетом, например, считаются навязчивой рекламой и, следовательно, подлежат блокировке. Причем есть отдельные списки для пользователей настольных ПК и мобильных устройств, но об этом мы уже рассказывали в предыдущем материале.

В предыдущих сообщениях также говорилось, что наряду с блокировщиком Google разрабатывает специальный инструмент Ad Experience Report., который поможет владельцам сайтов проверить свою рекламу на соответствие новым правилам и заблаговременно подготовиться к блокировщику.

Источник: TechCrunch