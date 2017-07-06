Google выяснил самые популярные у украинцев направления отдыха в Украине и за рубежом (в лидерах — Бердянск и Турция)

Лето подбирается к своему экватору, так что самое время задуматься о том, где провести свой отпуск. Если вы до сих пор не определились с местом отдыха, то Google Украина может помочь вам в поисках — поисковик проанализировал запросы украинских пользователей со словами “отдых в… /відпочинок в …” с начала текущего года и выяснил самые популярные направления отдыха в Украине и за рубежом.

Неудивительно, что для отдыха за границей у украинцев стабильно который год самым популярным направлением остается Турция. На втором месте расположился Египет, а на третьем — Болгария. Впервые в число самых популярных стран для отдыха по запросам украинцев попала Албания.

В целом горячая десятка зарубежных направлений для отпуска, по мнению украинских пользователей Google, выглядит таким образом:

Турция Египет Болгария Грузия Черногория Албания Греция Кипр Хорватия Испания

Внутренний туризм в Украине становится все более популярным, и это подтверждает количество запросов, связанных с украинскими курортами. В этом году самым популярным у пользователей Google Украина стал отдых в Бердянске, Одессе и Карпатах. А полностью первая десятка популярных направлений для отдыха в Украине такова:

Бердянск Одесса Карпаты Кирилловка Затока Геническ Скадовск Лазурное Железный Порт Крым

С рейтингом наиболее популярных мест летнего отдыха по мнению украинских пользователей Google за прошлый год можно ознакомиться по следующей ссылке.

Источник: Google Украина