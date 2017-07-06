Google выяснил самые популярные у украинцев направления отдыха в Украине и за рубежом (в лидерах — Бердянск и Турция)
Лето подбирается к своему экватору, так что самое время задуматься о том, где провести свой отпуск. Если вы до сих пор не определились с местом отдыха, то Google Украина может помочь вам в поисках — поисковик проанализировал запросы украинских пользователей со словами “отдых в… /відпочинок в …” с начала текущего года и выяснил самые популярные направления отдыха в Украине и за рубежом.
Неудивительно, что для отдыха за границей у украинцев стабильно который год самым популярным направлением остается Турция. На втором месте расположился Египет, а на третьем — Болгария. Впервые в число самых популярных стран для отдыха по запросам украинцев попала Албания.
В целом горячая десятка зарубежных направлений для отпуска, по мнению украинских пользователей Google, выглядит таким образом:
- Турция
- Египет
- Болгария
- Грузия
- Черногория
- Албания
- Греция
- Кипр
- Хорватия
- Испания
Внутренний туризм в Украине становится все более популярным, и это подтверждает количество запросов, связанных с украинскими курортами. В этом году самым популярным у пользователей Google Украина стал отдых в Бердянске, Одессе и Карпатах. А полностью первая десятка популярных направлений для отдыха в Украине такова:
- Бердянск
- Одесса
- Карпаты
- Кирилловка
- Затока
- Геническ
- Скадовск
- Лазурное
- Железный Порт
- Крым
С рейтингом наиболее популярных мест летнего отдыха по мнению украинских пользователей Google за прошлый год можно ознакомиться по следующей ссылке.
Источник: Google Украина