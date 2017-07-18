Google запрошує у віртуальний тур музеями просто неба в рамках кампанії «Автентична Україна»

У партнерстві з Міністерством культури України компанія Google оцифрувала сім музеїв в різних регіонах України і створила спеціальний сайт “Музеї України просто неба”, де можна здійснити віртуальну подорож, дізнатися більше про народну архітектуру і побут, відчути всю самобутність української культури. 3D-тури всіх музеїв також доступні в режимі Street View на Картах Google, а сам проект є частиною кампанії «Автентична Україна».

3D-тури музеями просто неба представляють історію життя в різних регіонах України, зокрема, унікальні колекції етнографічних та архітектурних об’єктів з усіх регіонів України, датованих XV-XIX століттями. Список музеїв в рамках проекту складається з: Національний музей народної архітектури та побуту України (Пирогів), Музей народної архітектури і побуту у Львові “Шевченківський гай” (Львів), Музей народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини (Переяслав-Хмельницький), Закарпатський музей народної архітектури та побуту (Ужгород), Центр народознавства “Мамаєва Слобода” (Київ), Запорізька Січ — Національний заповідник “Хортиця” (Запоріжжя), Резиденція Богдана Хмельницького (Чигирин).

Щоб почати віртуальну подорож, потрібно вибрати на карті один із семи музеїв, і за допомогою навігації і голосового супроводу трьома мовами — українською, російською і англійською — дізнатися цікаві факти з історії української культури. Завдяки 360-градусним панорамам можна не тільки прогулятися територією музеїв і вивчити околиці, а й зазирнути всередину будинків і ознайомитися з музейними експозиціями. Крім того, за допомогою опції “Прокласти маршрут” можна перейти на Карти Google і скласти оптимальний варіант маршруту від свого місця розташування до обраного музею.

Нагадаємо, що в рамках кампанії «Автентична Україна» вже представлені віртуальні тури унікальними дерев’яними церквами Карпатського регіону України зі світової спадщини ЮНЕСКО і 3D-тур Київським національним академічним театром оперети.

Джерело: Google Україна