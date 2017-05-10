Google запускает программу сертификации 360-градусных камер для работы с сервисом Street View, 20 моделей выйдут уже в этом году

Компания Google анонсировала программу сертификации Street View Ready для 360-градусных камер. 20 сертифицированных моделей от различных производителей поступят станут доступны «в ближайшие месяцы», чтобы упростить создание подходящих для Street View снимков и их добавление в галерею сервиса, сообщается в официальном блоге Google.

Программа сертификации Street View Ready описывает четыре категории камер с углом обзора 360°: камеры mobile ready с возможность загрузки снимков напрямую через мобильное приложение, камеры auto ready, предназначенные для автомобилей, системы VR-ready» для трехмерной съемки и последующего создания VR-панорам, а также камеры workflow-ready со встроенными инструментами для публикации контента в Street View.

К настоящему времени по программе Street View Ready уже сертифицированы камеры 18 разных производителей, включая Samsung, GoPro и Matterport.

Менеджер Google по продукту Чарльз Армстронг отметил, что сертифицированные камеры упростят публикацию «высококачественных интерактивных снимков» непосредственно через приложение Street View.

Как отмечает Engadget, сейчас даже владельцам 360-градусных камер создавать панорамы для сервиса Street View весьма непросто, а точнее, неудобно. Ведь нужно останавливаться «через каждые несколько футов», чтобы сделать снимок, а затем еще решать вопрос с загрузкой сферических панорам с камеры в сервис.

Источник: The Verge, Engadget и Google