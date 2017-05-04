Google заявляет, что Uber создала фейковую компанию, чтобы прикрыть кражу технологий автономного управления

В феврале этого года компания Waymo, входящая в холдинг Alphabet и занимающаяся разработкой самоуправляемых автомобилей, подала судебный иск против компании Uber и принадлежащего ей стартапа Otto. Они обвиняются в краже ключевой технической информации, связанной технологиями самоуправляемого движения автомобилей. Утверждалось, что перед увольнением из Google сотрудники скопировали большое количество документов, связанных с соответствующими разработками.

Адвокаты истца также утверждают, что компания с ограниченной ответственностью Otto была создана в качестве отвлекающего внимание тактического хода, а руководители Uber и Otto изначально планировали приобрести её. Во время последнего судебного заседания для подтверждения этих обвинений адвокаты Waymo предоставили документы о награждении акциями, оговоренных временных рамках, а также соответствующие сообщения электронной почты. Новые данные связаны с бывшим руководителем Waymo Энтони Левандовски (Anthony Levandowski), который затем основал Otto, а сейчас работает в Uber.

«Мы узнали, что Uber и Левандовски вместе разработали схему сокрытия того, что они делали», — заявил адвокат Waymo Чарльз Верхувен (Charles Verhoeven). «Они придумали историю для общественного потребления. История состояла в том, что Левандовски оставил Waymo для [создания] своей компании».

Адвокаты Waymo отмечают, что соглашение с Uber позволило Энтони Левандовски получить акции на сумму более чем $250 млн на следующий же день после того, как он покинул Google. Также они предоставили данные из реестров, которые свидетельствуют, что стартап Otto был куплен компанией Uber в июле 2016 года – всего через несколько месяцев после его создания.

В свою очередь, Uber утверждает, что акции были переданы Энтони Левандовски именно тогда, когда осуществлялась сделка по покупке основанного им стартапа. Но затем дата была изменена на более поздний срок, чтобы учитывать его время работы в Otto. Адвокаты Uber ещё не рассматривали новые документы, переданные в суд.

Пока что ещё ничего не доказано в судебном порядке, но обнародованные документы указывают на явно сомнительные сделки между Uber, Энтони Левандовски и другими руководителями. Вместе с тем, Alphabet пытается добиться судебного запрета на деятельность Uber, связанную с разработкой самоуправляемых автомобилей, до тех пор, пока не будет закончено судебное разбирательство.

Источник: Engadget