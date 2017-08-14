Госавиаслужба: За первые 7 месяцев 2017 года украинские авиакомпании увеличили пассажироперевозки на 37% до 5,8 млн человек

Государственная авиационная служба Украины сообщила, что за первые семь месяцев 2017 года (январь — июль) объемы пассажирских перевозок украинских авиакомпаний выросли по сравнению с соответствующим периодом 2016 года на 36,7% и составили 5,817 млн человек, в том числе международные — на 38,4% и составили 5,298 млн человек.

При этом пассажиропотоки через аэропорты Украины увеличились на 32,6% и составили 8,995 млн человек, в том числе в международном сообщении — на 34,3% и составили 7,937 млн человек. В течение января — июля 2017 года украинскими авиакомпаниями выполнено 52,2 тыс. коммерческих рейсов (рост по сравнению с соответствующим периодом 2016 года — на 22,8%), в т.ч. международных — 44 тыс. рейсов (рост — на 20,8%).

Отметим, что по итогам первого полугодия 2017 года 95% всех объемов пассажирских перевозок выполнено пятью ведущими авиакомпаниями: «Международные авиалинии Украины», «Азур Эйр Украина», «Роза Ветров», «Браво» и «Атласджет Украина». При этом авиакомпания МАУ обеспечила рост объемов пассажироперевозок на 24,1% по сравнению с предыдущим годом, «Азур Эйр Украина» — на 47%, «Роза Ветров» – в 4,3 раза, «Атласджет Украина» – в два раза, «Браво» – в 4,5 раза.

Регулярные полеты между Украиной и странами мира в течение первого полугодия осуществляли 10 отечественных авиакомпаний в 42 страны мира и 25 иностранных авиакомпаний в 24 страны. Украинские авиакомпании перевезли 2,622 млн чел., иностранные – 2,111 млн (рост на 27,6% и 22,5% соответственно).

Регулярные внутренние пассажироперевозки между девятью городами Украины выполняли пять отечественных авиакомпаний: перевезено 423,3 тыс. чел., что на 22,6% больше, чем в первом полугодии 2016 года.

Коммерческие рейсы отечественных и иностранных авиакомпаний обслуживали 20 украинских аэропортов и аэродромов. Количество отправленных и прибывших воздушных судов составило 72,2 тыс., что на 24,7% больше, чем в первом полугодии 2017 года.

При этом на сегодняшний день 98% общих пассажиропотоков и почтогрузопотоков сконцентрированы в семи ведущих аэропортах – «Борисполь» (66%), «Киев-Жуляны» (10%), «Одесса» (7%), «Львов» (6%), «Харьков» (5%), «Днепропетровск» (2%) и «Запорожье» (2%).

Источник: Государственная авиационная служба Украины