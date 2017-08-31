Госэнергоэффективности отчиталось о достижениях Украины в сфере энергоэффективности и возобновляемой энергетики за последние 3 года

Председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук провел пресс-конференцию, на которой представил достижения Украины в сфере энергоэффективности и возобновляемой энергетики за последние 3 года. По его словам, в случае достижения поставленных целей с 2020 года Украина будет экономить и замещать энергоресурсов на 2,7 млрд долларов в год, а помимо этого уменьшение расходов прогнозируемого государственного бюджета в 2020 году составит 9%.

В течение отопительного периода 2014/2015 и 2015/2016 годов населением, ТКЭ и бюджетной сферой сокращенно и замещено 7,2 млрд м3 газа, или 30%. Такому результату, кроме утепления и уменьшения норм потребления, поспособствовало еще и введение 1670 МВт новых тепловых мощностей, использующих альтернативные (кроме газа), виды топлива. В эти проекты бизнес привлек более 12 млрд грн инвестиций.

Если говорить о производстве электроэнергии из возобновляемых источников, то благодаря привязке к курсу евро «зеленых» тарифов было существенно увеличено количество новых объектов в этой сфере. В 2015 году было введено 30 МВт новых мощностей, в 2016 году уже в 4 раза больше — 121 МВт. При этом только за I полугодие 2017 года было установлено 127 МВт, что больше, чем за весь прошлый год. Всего же за 2,5 года было введено 278 МВт, на что было привлечено 9 млрд грн частных инвестиций.

Благодаря вышеуказанному также стремительно возросло и количество частных домохозяйств, устанавливающих солнечные панели. Если в начале 2015 года таких семей было только 40, то по состоянию на конец II квартала 2017 в Украине уже 1635 домохозяйств, производящих «чистую» энергию. Общая мощность установленных частных солнечных станций составляет 24,9 МВт, а это вложенные инвестиции на сумму 700 млн гривен.

Среди новых инициатив Госэнергоэффективности названло стимулирование промышленных предприятий к энергоэффективности, развитие высокоэффективной когенерации, облегчение доступа к сетям производителям «зеленой» электроэнергии, развитие биоэтанола и биодизеля, наработки модели производства энергии из отходов в Украине.

Полностью с докладом председателя Госэнергоэффективности можно ознакомиться по следующей ссылке.

Источник: Госэнергоэффективности