Госэнергоэффективности: Украина совершенствует систему «зеленых» тарифов, чтобы использование альтернативной электроэнергии было выгодным для каждого из 6,5 млн домохозяйств страны

На прошедших выходных организация International Renewable Energy Agency (IRENA) собрала круглый стол на тему «Стимулирование использования автономных объектов возобновляемой энергетики: на пути к глобальному доступу к электроэнергии и достижению целей устойчивого развития», во время которой Председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук озвучил довольно интересную информацию по поводу наработок Украины в данном направлении.

В частности, он отметил, что толчком для развития сферы стимулирования производства и потребления электроэнергии из возобновляемых источников стал принятый в 2015 году Закон Украины №514-VIII, создавший новые правила игры на отечественном рынке альтернативной энергетики.

«В частности, этим законом «зеленый» тариф привязан к курсу евро вплоть до 2030 года. Установлены «зеленые» тарифы на производство электроэнергии солнечными и ветровыми установками частных домохозяйств мощностью до 30 кВт. Как только закон начал действовать, количество домохозяйств, которые установили солнечные панели, сразу увеличилось на 40,4%, а еще через квартал — на 84,8%. В прошлом году такая динамика спроса сохранилась. Иначе говоря, сотни владельцев частных домов переходят на чистые источники энергии, становясь менее энергозависимыми», — разъяснил Сергей Савчук и добавил, что все это благодаря выгодному высокому тарифу, за которым домохозяйства могут продавать излишек произведенной электроэнергии государству.

Сергей Савчук упомянул и про другие введенные законом изменения: отменена «местная» составляющая, увеличен размер «зеленого» тарифа для производителей электроэнергии из биомассы и биогаза до 12,38 евроцента за 1 кВт/ч, учреждена премия за использование оборудования отечественного производства. Чиновник также отметил, что в целом в Украине около 6,5 млн частных домохозяйств, что позволяет говорить о возможности создания огромного рынка внутреннего потребления солнечных панелей.

В целом этот закон оживил рынок и после реформирования системы «зеленых» тарифов темпы ввода мощностей возобновляемой электроэнергетики в 2016 году начали восстанавливаться. Так, в течение 11 месяцев прошлого года установлено 71 МВт новых мощностей объектов, генерирующих электроэнергию из возобновляемых источников. Из них 52 МВт – мощности солнечных электростанций. Ежеквартально на 40-50% увеличивается количество домохозяйств, которые устанавливают солнечные панели, а один из ветропарков уже получил 10-процентную надбавку к «зеленому» тарифу за использование украинского оборудования.

Источник: Госэнергоэффективности Украины