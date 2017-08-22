Госэнергоэффективности: За первое полугодие введено 126,5 МВт новых мощностей «зеленой» электроэнергии, что больше чем за весь 2016 год

В первом полугодии 2017 года в Украине было введено в эксплуатацию 126,5 МВт мощностей возобновляемых источников энергии (ВИЭ), работающих по «зеленому» тарифу. Об этом говорится на официальном сайте Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины (Госэнергоэффективности).

Как отмечает Госэнергоэффективности, это уже больше, чем было введено мощностей за весь 2016 год. Большую часть из этих 126,5 МВт составляют объекты солнечной энергетики – 118,1 МВт, электростанции на биогазе обеспечили 5,5 МВт и еще 2,9 МВт предоставила малая гидроэнергетика. Что интересно, мощности ветряных электростанций остались на прежнем уровне.

Само собой, «установленная мощность» в альтернативной энергетике — это довольно условный показатель, ведь солнце не светит круглосуточно, а ветер не дует с нужной силой и в нужном направлении. Но все же.

В Госэнергоэффективности отдельно отмечают, что в текущем году одна солнечная электростанция и две микро-ГЭС получили некую надбавку к «зеленому» тарифу за использование оборудования украинского производства.

«Эта статистика – яркое подтверждение эффективного действия разработанных совместно с Госэнергоэффективности и принятых Парламентом законодательных инициатив. Ключевую роль играет Закон Украины от 04.06.2015 г. № 514-VIII по созданию конкурентных условий для производства «чистой» энергии», – отметил глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

Отметим, что статистика, приведенная Госэнергоэффективности, немного отличается от данных, опубликованных в конце прошлого месяца аналитиками IB Centre. Напомним, в отчете IB Centre указывалась цифра в 182,7 МВт мощностей возобновляемых источников энергии по итогам первого полугодия 2017 года и еще 430 МВт запланированных проектов возобновляемой энергетики на второе полугодие текущего года. Впрочем, различия могут быть обусловлены подходами к подсчету. Госэнергоэффективности говорит только о введенных в эксплуатацию объектах, работающих по «зеленому» тарифу, а IB Centre указывало общей количество построенных объектов возобновляемой энергетики.

Источник: Госэнергоэффективности