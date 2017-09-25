Госэнергоэффективности: За последние 3 года в украинские проекты «зеленой» энергетики инвестировано порядка 700 млн евро

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины сообщило, что за последние 3 года в украинские проекты «чистой» энергетики инвестировано около 700 млн евро. Из них почти 300 млн евро направлено на производство «зеленой» электроэнергии, еще почти 400 млн евро — на генерацию тепла из возобновляемых источников энергии.

По мнению председателя Госэнергоэффективности Сергея Савчука, это свидетельствует о по-настоящему действенном усовершенствовании украинского законодательства, что в свою очередь привело к активизации бизнеса в этой нише.

«После усовершенствования «зеленого» тарифа в 2015 году заработало еще одно направление — установка солнечных панелей мощностью до 30 кВт. Если на конец II квартала 2015 таких семей было только 94, то сегодня их уже более 1600. По нашим оценкам, эти домохозяйства инвестировали в солнечные панели 22 млн евро», — рассказал Сергей Савчук и заметил, что открывается огромный рынок использования солнечных электроустановок домохозяйствами.

Глава Госэнергоэффективности также отметил те законодательные инициативы, которые будут стимулировать инвесторов вкладывать средства в украинские проекты по возобновляемой энергетике. Это и возможность заключать долгосрочные договоры купли-продажи «чистой» электроэнергии, и стимулирующий тариф на тепло «не из газа», и новая инициатива об облегчении доступа к сетям производителей «зеленой» электроэнергии.

«Участие банков в финансировании таких проектов крайне важна, ведь непосредственно влияет и на экономику страны. Красноречивый пример — 4,5 млрд грн взятых населением «теплых кредитов». Это средства, которые зашли на рынок производства и использования энергоэффективных материалов и оборудования», — отметил Сергей Савчук

Напомним, что недавно Госэнергоэффективности озвучило «Энергетическую стратегию Украины до 2035 года», которая предусматривает ускорение темпов развития возобновляемой энергетики и выход на отметку 25% энергии из возобновляемых источников уже к 2035 году.

Источник: Госэнергоэффективности