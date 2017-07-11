Госпогранслужба: За первый месяц безвиза границу с ЕС пересекли 95 тысяч украинцев с биометрическими паспортами, отказ получили только 50 человек

Сегодня, 11 июля 2017 года, исполняется ровно месяц с момента вступления в силу безвизового режима между Украиной и Европейским союзом. По этому поводу спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян поделился статистикой пересечения границы украинцами, которые воспользовались биометрическим загранпаспортом и новой возможностью путешествовать.

«Уже 95461 гражданин Украины воспользовался правом беспрепятственного въезда в страны ЕС и всего 50 отказов. Большинство из них — из-за неподтверждения цели поездки. Поэтому готовьтесь тщательно и не бойтесь открывать для себя мир» — отметил Олег Слободян.

Как видим, в первый месяц безвиза украинцы всего немного не дотянули до круглой цифры в 100 тыс. поездок, однако наверняка этот показатель будет превзойден в ближайшие месяцы. Также весьма впечатляюще выглядит показатель отказов — всего 50 человек из 95 тысяч поездок, что составляет порядка 0,05%.

Напомним, что 11 июня 2017 года граждане Украины с биометрическими паспортами получили право на безвизовый въезд в страны ЕС и страны-члены Шенгенской зоны за пределами Евросоюза, соглашение дает право на краткосрочное посещение стран ЕС (не более 90 дней пребывания на каждые 180 дней).

6 апреля текущего года Европарламент одобрил отмену виз для Украины подавляющим большинством голосов (521 депутат «за», при 75 голосах «против» и 36 воздержавшихся). Затем Совет министров ЕС утвердил законодательную инициативу предоставить безвизовый режим для граждан Украины 11 мая 2017 года. Решение было принято в Брюсселе в рамках непрофильного заседания Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства и рыболовства. После этого акт подписал президент Европарламента и представитель Мальты, которая сейчас председательствует в ЕС (это произошло 17 мая), а 22 мая ЕС опубликовал решение по Украине в официальном журнале, окончательно определив 11 июня 2017 года в качестве даты вступления в силу безвизового режима.

Источник: Государственная пограничная служба Украины