Госпродпотребслужба: «Количество жалоб на злоупотребления в сфере интернет-торговли в Украине растет, вопрос требует урегулирования на законодательном уровне»

Государственная служба Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей провела на прошлой неделе круглый стол на тему «Как в эпоху электронной коммерции защитить права потребителей?». По итогам встречи был констатирован существенный рост жалоб пользователей украинских интернет-магазинов на нарушение их прав потребителей, в связи с чем Госпродпотребслужба заявила, что законодательная база, регламентирующая деятельность интернет-магазинов требует урегулирования с учетом потребностей реального времени.

По словам и.о. заместителя Председателя Госпродпотребслужба Лилии Стиренко, в эпоху активного развития электронной коммерции, когда за последние 20 лет объем интернет-торговли в мире вырос до 40% всего мирового торгового оборота, вопросы защиты прав потребителей чрезвычайно актуален.

По ее мнению из-за отсутствия четкой правовой регламентации деятельности хозяйствующих субъектов, не идентифицированных как «классические», такие продавцы и поставщики услуг фактически оказались вне юрисдикции законодательства о защите прав потребителей. Также не урегулирована деятельность «информационных посредников» — они формально не являются реальными продавцами товаров или исполнителями услуг, но при этом выступают в качестве непосредственных получателей средств от потребителей в счет оплаты тех товаров (услуг), которые в значительных объемах аккумулируются на своих интернет-ресурсах.

По словам Лилии Стиренко, следствием этого являются многочисленные злоупотребления и правонарушения. Например, в 2016 году в Госпродпотребслужбу поступило 468 жалоб, обращений и заявлений граждан о нарушениях законодательства о защите прав потребителей со стороны интернет-магазинов, а в текущем году их уже около 100. В ходе круглого стола его участники представили исследование, согласно которому только 58% площадок имеют форму обратной связи, только 18% предлагают адрес электронной почты, только 60% говорят о товаре и только 62% предоставляют гарантийные документы от производителя.

Таким образом, основные нарекания службы коснулись: отсутствия на страницах некоторых интернет-магазинов информации о личности продавца и его фактическом местонахождении; отсутствия инструкции о о порядке принятия претензии; выдача расчетного документа, не соответствующего установленному образцу (ред. — по всей видимости имеются в виду небольшие интернет-магазины, так как в случае с крупными продавцами такие проблемы обычно не встречаются).

Кроме того, по мнению Госпродпотребслужбы, в случае покупки товара через интернет потребитель не имеет возможности непосредственно ознакомиться с товаром, а ориентируется только на его изображение и текстовое описание. Пользуясь таким положением, продавцы могут реализовывать не только товар ненадлежащего качества, но и фальсифицированный или контрабандный, и при этом избегают ответственности. (ред. — опять же, крупные украинские интернет-магазины обычно не держат на своих полках фальсифицированный или контрабандный товар, и вдобавок открывают шоу-румы, где как раз с товаром можно «непосредственно ознакомиться». Ну, а покупка в зарубежных интернет-магазинах в принципе не подразумевает возможность пощупать товар перед покупкой).

«Несовершенное законодательство, отсутствие механизмов привлечения к ответственности недобросовестных субъектов хозяйствования существенно уменьшает возможности граждан защитить свои права и делает невозможным проведение Госпродпотребслужбой полного и объективного рассмотрения жалоб потребителей и осуществления соответствующих проверок», — отметила Лилия Стиренко.

Таким образом, Государственная служба Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей в ближайшем будущем может инициировать создание нового законопроекта, который будет регламентировать деятельность интернет-магазинов в Украине. Как именно это скажется на бизнесе украинских интернет-магазинов и «информационных посредников», покажет только время.

Источник: Госпродпотребслужба